Taimaale sünnipäeva tähistama sõitnud Anne Veski: peaks tegema väikese pausi ja ümberringi vaatama

«Ma olen tihti mõelnud, et ma kogu aeg teen midagi ja aina jooksen ringi,» rääkis sünnipäevalaps Anne Veski raadio Elmar hommikuprogrammis, et esinemisi ja tegemisi on nii palju, et puhkeaega jääb tihti napiks. Ometi ei raatsi ta millestki loobuda, sest just selline elu pakub talle tõelist rõõmu.​