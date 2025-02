Grete Griffin võttis kriitikute kohta sõna: oled paks, sul on midagi viga, oled peenike, sul on midagi viga

Praegu on juba aastaid USAs elav endine seitsmevõistleja Grete Griffin koos abikaasa Robert Griffin IIIga Mehhikos puhkamas. Vaatamata sellele, et eestlanna on aja maha võtnud, on Grete sotsiaalmeedias siiski aktiivne ja postitab nii postitusi kui Instagrami lugusid.