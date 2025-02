OTSEPILT TELEKANALIS FILMZONE Sel pühapäeval jagatakse Oscarid – kas Läti animafilm teeb ajalugu?

Auhindade jagamine algab kell 02.00 ning Oscarite gala õhtujuhi rollis on ei keegi muu kui Emmyga pärjatud Conan O’Brien , kes on tuntud oma terava huumorimeele poolest.

Filmzone tähistab Oscareid terve kuu vältel, tuues vaatajateni ligi 50 auhinnatud ja nomineeritud filmi. Programm sisaldab nii värskemaid menukeid, nagu «Kutsu mind oma nimega» («Call Me by Your Name»), kui ka ajatut klassikat, nagu «Neli pulma ja üks matus» («Four Weddings and a Funeral»). Täpsem teave ja filmikava on saadaval Filmzone’i kodulehel: filmzone.ee/oscarid.