Reporter Tõnis Sarap paneb end proovile uues ametis: nalja peab saama, muidu mina ei mängi!

Raadiotöö pakub Sarapile hoopis teistsugust kogemust kui televisioon. «Esiteks, kindlasti teistmoodi kogemuse – võtame kasvõi näite, et ma ei pea ette panema lipsu ja enne eetrit grimmist läbi minema,» muigab ta. «Mind muidugi paelub ammusest ajast mõte, et võin ka hommikumantlis kohale minna, ainult kolleegidel oleks naljakas, sest raadiokuulajad ei saagi seda teadma.»

Samas tähendab hommikusaate juhtimine ka täiesti uut päevakava – kui tavapäraselt algab tema päev alles hilisel hommikul, siis nüüd peab ta end harjutama varajase ärkamisega. «Tol nädalal on kell 11.00 kõik juba läbi ja töö tehtud. See saab olema keeruline ja kindlasti tähendab ka teatud mõttes elukorralduse muutust,» tõdeb Sarap. «Kõige rohkem loodan, et mulle hakkab see varajane tõusmine meeldima.»