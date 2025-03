Blake Lively tülirohkeks kujunenud filmi juhtfiguur viskas näitlejanna nurka

Samanimelise romaani põhjal valminud romantilise draama «Ei iial enam» staarid Blake Lively ja Justin Baldoni läksid vahetult pärast filmi esilinastust avalikult tülli. Nüüdseks on mõlemad üksteise vastu esitanud hagid ning fännid on poolehoiu mõttes kahte leeri. Nüüd on alguses Livelyt toetanud raamatu «Ei iial enam» autor Colleen Hoover näitlejanna justkui nurka visanud.