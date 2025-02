Paar päeva tagasi kirjutasime loo sellest, kuidas Delfi Ru peatoimetaja võttis presidendi vastuvõtule kaasa eskorttüdruku ja väitis, et on temaga suhtes juba 2024. aasta juunikuust peale. «See jutt on täielik bluff, sest tund enne Elu24 loo ilmumist sai naist veel tellida!» räägib toimetusele anonüümsust palunud allikas. Delfi Ru peatoimetaja Andrei Š​umakovit telefoni teel enam tabada ei õnnestu ja mees palub saata küsimused kirjalikult.