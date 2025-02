PRIVAATNE VÕITLUS 39-aastaselt lahkunud «Kõmutüdrukute» staar pani naabrid enne oma surma muret tundma

Kolmapäeval, 26. veebruaril avaldasid USA väljaanded, et näitlejanna Michelle Trachtenberg leiti oma kodust surnuna. Trachtenbergi leidis tema ema kolmapäeva hommikul kella 8 paiku Manhattanil, One Columbus Place'i luksuslikus 51-korruselises korterikompleksis Central Park Southi piirkonnas, vahendab Postimehe kultuuritoimetus.

Näitlejanna surma ei käsitleta kahtlasena ja nüüdseks on teada, et möödunud aastal läbis Trachtenberg maksa siirdamise. Nii lähedased kui fännid ühismeedias spekuleerivad, et Trachtenbergi keha ei võtnud siirdatud maksa omaks. Näitlejanna täpne surma põhjus ei ole teada.