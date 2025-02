AI KÄSI MÄNGUS USA ametnikud nägid ekraanidel, kuidas Trump Muski varbaid lakkus

Gizmodo ajakirjanik A.J Dellinger kirjutab, et ameeriklased ei näe kindlasti mitte kunagi, kuidas Trump pissib, kuid tänu tehisintellektile ja inimesele, kellel on juurdepääs elamumajanduse ja linnaarengu osakonna (HUD) ekraanidele, on nüüd jalgade video. Mitmete teadete ja pealtnägijate sõnul jooksis 24. veebruaril osakonna peakorteris AI-ga loodud video, mis kujutab Donald Trumpi Elon Muski imelikke jalgu suhu võtmas ja imemas ning juures on tekst: «Elagu tõeline kuningas!»