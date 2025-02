VIDEO Lapsetapmises süüdimõistetu vanemad: maa oli külmunud. Sünnitab, siis ühte kätte haarab tite, teise kirka ja labida?

Kanal 2 uudistesaade «Reporter» käis Suure-Lähtrus külas esimese astme kohtus oma lapse tapmise eest süüdi mõistetud Kairi Kuusemaa vanematel. Perekond on kogu uurimisprotsessi suhtes aga kriitiline ning usub, et kohus on lasknud end meedial liialt mõjutada. «Kui inimene käib vannis, ma ei usu, et võtab telefoni kaasa,» sõnas süüdimõistetu isa, kelle arvates tütar just seetõttu abi kutsuda ei saanud.