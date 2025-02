CASHI EUROLUGU KÜTAB KIRGI Eesti suursaadik Itaalias: pahameeleavaldajad on jõudnud ka saatkonda kirjutada!

Eesti suursaadik Roomas on Lauri Bambus. Ta tõdeb, et Tommy Cashi lugu «Espresso Macchiato» on olnud tõepoolest ka populaarne kõneaine Itaalias. «Itaallastele meeldib laulda ja ka nemad peavad ennast laulurahvaks,» sõnas Bambus. «Tänavu valiti Itaalias oma parimat laulu ja esitajat Sanremos juba 75. korda. Viis õhtut järjest olid itaallased kas füüsiliselt või televisiooni vahendusel Sanremos. Ja nagu ikka, on neid, kellele võidulaul meeldis ja neid, kes leiavad, et mõni teine laul oleks olnud parem.»