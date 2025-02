ELU25 Ott Arderi sünnipäev: laulge kaasa! Ja kui viisi ei pea, laulge ikka!

See on pikk lugu, mismoodi meie vanaema saatus on natuke dekabristi-naise omaga võrreldav. Aga Ott ei teadnud, et teda oli binokliga jälgima hakatud ja juba kindlaks tehtud, et ta ei kirjuta kirillitsas. Seepeale võeti ta kinni, kahtlustatuna spionaažis. Pandi kongi, kus ta, pikk poiss, ei saanud püstigi seista, pidi kummargil olema.