ELU25 Juku-Kalle Raid: lugu Toomas Hendrik Ilvesest. Tõtt räägivad THI kunagised kolleegid. Liki Kips teeb Šehe Mikiks!

Ent see kohatine distsiplineerimatus. Sa võisid ju teda paluda, et kaitseväe õppusel ei pea iga tanki torni ronima või iga suurtüki taha istuma, sest see pole tema töö. Aga ikka ta tegi seda. Enamgi veel, suutis laskemoonata õhutõrjesuurtüki pöörata allapoole, ise reipalt hüüdes: "Toomas!"

Teet Korsten:

Esimest korda kohtusin THIga nö lives 2005. aastal, mil ta oli MEP elik Euroopa Parlamendi saadik. Tal oli TalTechi Virumaa Kolledžis Kohtla-Järvel kohtumine sealsete tudengitega ja ilmselt oli see kõik talle väga igav. Mina mõtlesin, et teen temaga intervjuu ja vedasin tema ja ühe noore kuti, kes oli määratud sotside poolt (Ilves oli EPsse valitus sotside ridadest) Ilvesele autojuhiks, Alexi hotelli kohvikusse. Ilvesele, tundus, oli minuga huvitavam suhelda.

Meeldejääv oli see, et Ilves just kiitles, et on suitsetamise maha jätnud. Kui olime Alexi kohvikus, võtsin mina oma punase Marlboro paki välja, et üks sigaret suitsetada. Siis ilves ei pidanud vastu ja tõmbas mult vähemalt pool pakki Marbsi nö ahelas – järjest.