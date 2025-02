Austraalia telehitt «Kodus ja võõrsil» jätab hüvasti 33 aastat sarjas mänginud ikoonilise tegelasega

Nüüd, pärast enam kui kolme aastakümmet, on McGranger kinnitanud, et tema viimased stseenid filmitakse järgmisel kuul, kuid Irene lahkumine Summer Bayst jõuab televaatajateni selle aasta teises pooles. Eestis on «Kodus ja võõrsil» eetris argipäeviti telekanalis Duo 4.