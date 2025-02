KATRIN LUST Kuidas ma esimest korda presidendi vastuvõtul käisin ehk peolt koju minnes oli sees kehv tunne

Eile käisin ma esimest korda elus vabariigi aastapäeva Estonia teatris Elu24 tarvis kajastamas. Panin selga ilusa pika kleidi, sättisin juuksed ja mõtlesin, et küll on tore, et ka mina saan sellest peost ajakirjanikuna osa võtta. Ometi ehmatas mind asjaolu, kuidas võetakse ajakirjanikke Estonia teatris vastu – meid, kes me oleme seal selleks, et tuua kogu see imetlusväärne melu inimestele koju kätte.