Signe Riisalo on Eesti poliitik, kes on alates 17. aprillist 2023. aastast olnud Eesti sotsiaalkaitseminister nii Kaja Kallase kolmandas kui ka Kristen Michali valitsuses.​

Signe abiellus 1999. aastal ümbermaailmareisil purjeka Lennuk pardal​ Eesti riigiametniku Tiit Riisaloga, kes töötas alates 2016. aasta 12. oktoobrist kuni 2021. aastani vabariigi presidendi kantselei direktorina. Paar ei ela nüüdseks enam koos, ent on endiselt väidetavalt abielus. Endisel paaril on kooselust kaks last: tütar Paula ja poeg Harri.