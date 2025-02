SODIAAGISOSINAD Algamas on aasta üks pöördelisemaid kuutsükleid: tasub panna end märtsiks valmis

Soovitused nädalaks

Nädala esimeses pooles on energiatase madal ning mõtlemine raskendatud, mistõttu sel ajal ei maksa võtta ette nõudlikke tegevusi.

Samas on see aeg hea, et püüda vaadata oma elu kaine ja realistliku pilguga ning tunda ära, millisest vanast taagast võiks vabaneda.

Nädalalõpp võib tuua aga maagilisi sõnumeid, inspiratsiooni ja vaimustust, mis seotud tulevikuga.

Nädalakaart: Müntide kolm

Müntide kolm Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et Müntide kolm sümboliseerib koostööd, meistrioskust ja praktilise oskuse rakendamist eesmärkide saavutamiseks. See kaart viitab sellele, et edu saavutamiseks on oluline teha koostööd teistega, jagada ideid ja kasutada iga osaleja tugevusi.

Müntide kolm esindab ka pühendumist oma tööle ning vajadust seada kvaliteet esikohale, olgu tegemist füüsilise projektiga, loova ettevõtmisega või karjääriga seotud eesmärgiga. See nädal toob kaasa võimaluse teha koostööd ja kasutada oma oskusi millegi tähendusrikka loomisel.

Müntide kolm kutsub sind üles olema avatud meeskonnatööle, õppima teistelt ning panustama oma teadmiste ja praktiliste oskustega. Edu saavutatakse läbi pühendumise, distsipliini ja konstruktiivse suhtluse. Kui oled uue projekti algfaasis, kinnitab see kaart, et oled õigel teel ja sinu töö kannab vilja.

Kuu on tühikäigul Neljapäeval kell 00.04–10.47 (Kuu siseneb Kaladesse) Laupäeval kell 10.05–11.02 (Kuu siseneb Jäära) Pühapäeval kell 15.51 – esmaspäeval kell 12.37 (Kuu siseneb Sõnni) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad 25. veebruarist kuni 2. märtsini retrograadsed planeedid puuduvad! Veenus on retrograadis 2. märtsist kuni 13. aprillini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta