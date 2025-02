VIDEOINTERVJUU «Eelmise aastaga oli väga suur kontrast, vaataksin sada korda uuesti!» Hendrik Terras nautis abikaasaga presidendi vastuvõttu täiel rinnal

Poliitik Hendrik Terrasel ja tema abikaasal leidus Eesti Vabariigi 107. aastapäeva kontserdi jaoks ainult häid sõnu!



«Nagu president ütles, on vähemalt sada raamatut, mida ta uuesti loeks. Siis see on kontsert, mida ma vaataks sada korda. See oli vapustav ja helge. Suur kontrast eelmise aastaga ja mulle väga meeldis,» jagab Hendrik värskeid emotsioone.