VIDEO Siim Kallas Euroopa julgeolekust: eks meil on sidemed ka selle supi sees, olukord on väga-väga tõsine

«Meil on natukene mingisugused sidemed ka otseselt seal supi sees,» sõnas Siim Kallas, rääkides välispoliitikast ja lisas, et olukord on praegu julgeoleku mõistes väga-väga tõsine. Paari tütar Kaja Kallas sõitis täna Ameerika Ühendriikidesse, et kohtuda seal USA välisministriga. «Ikka väga suur mure on,» sõnas intervjuus Kristi Kallas.