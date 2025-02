VIDEOINTERVJUU Irja Lutsar mõtleb igal vabariigi aastapäeval oma vanaisale: usun, et ta oleks väga uhke!

«Väga ülev tunne on. Igal vabariigi aastapäeval mõtlen ma oma vanaisa peale. Tänu, et tema tuli vabadussõjast tagasi ja ma usun, et ta oleks väga uhke selle üle, mis Eesti vabariik on saavutanud. Tema seda muidugi ei näinud, tema tee lõppes Siberis, aga selles mõttes on mul väga uhke tunne!» sõnas presidendi vastuvõtule tulnud Irja Lutsar, kes võttis kaasa oma tütretütre, 17-aastase Lisette.