ELU25 Juku-Kalle Raid: Eesti iseseisvusmanifesti seiklusrikas sünd

Keda asi põhjalikumalt huvitab, soovitan väga Riigiarhiivi poolt välja antud raamatut "Iseseisvusmanifest. Artikleid, dokumente ja mälestusi" ja eriti Ago Pajuri suurepärast tööd "Iseseisvusmanifesti sünnilugu". Lisaks on pea kõik toonased poliitikud, kelle näpp asja juures vähegi mängus käis, sellest oma mälestustes pajatanud ning just see teebki asja huvitavaks, et kõik mäletavad asja erinevalt.