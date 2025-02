«Küsiti isikukoodi ja kas olen homme kodus.» Petturid ei puhka ka vabariigi aastapäeval

«Tartu rahvas, petturid ei maga ka aastapäeval,» alustab Rein oma postitust. Mehe sõnul on petturid täna talle juba kaks kõnet teinud. «Räägiti vene keeles ja ukraina aktsendiga. Räägiti, et mulle tuleb kiri kulleriga ning uuriti, kas olen homme hommikul kodus,» kirjeldab mees kõnede sisu.

Postituse kommentaariumis räägib Marko, et mõned päevad tagasi olla tema numbriga ilmselt tehtud petukõnesid. «Paar päeva tagasi helistas mulle võõras number, kuna olen klienditeenindaja, siis muidugi vastasin. Isik sõnas, et tervist, olite mulle äsja helistanud, ütlesin, et ei ole, et mul telefon mitmed tunnid juba eemal olnud, et ei ole võimalik jne,» kirjeldab ta juhtunut.