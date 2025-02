VIDEO Eestis elav itaallane räägib, mida ta arvab Tommy Cashi loost «Espresso Macchiato»

YouTube'i kanalil «Itaallane Eestis» võtab Tommy Cashi laulu «Espresso Macchiato»​ teemal sõna Eestis pikka aega elanud Itaalia mees. Ta ütleb, et pärast seda, kui «Espresso Macchiato» võitis Eesti Laulu konkursi, on paljud temalt küsinud, mida tema itaallasena sellest laulust arvab.

Kas laulusõnad on tõesti itaalia keeles? Kas see esindab Itaalia kultuuri? Kas itaallased on solvatud? Et nendele küsimustele vastata, tegi mees oma kanalile video, kus avaldab oma arvamuse selle laulu ja selle tähenduse kohta. «Analüüsime koos laulu sõnu, selle mõju ja seda, kuidas itaallased ja eestlased seda on vastu võtnud,» ütleb ta.

Esmalt avaldab itaallane kiitust Tommy Cashile. «Nad on loonud meloodia, mida on võimatu unustada. Refrään jääb pähe nagu suvehitt ja kui laul tekitab sellise efekti, siis see tähendab, et see on oma eesmärgi saavutanud,» räägib ta.

Ei ole itaaliakeelne laul

Laulu teksti kohta ütleb itaallane, et «Espresso Macchiato» ei ole tegelikult itaalia keeles. «Jah, seal on mõned sõnad, mis kõlavad itaalia keeles, kuid see ei ole päris itaalia keel, vaid pigem meie keele paroodia,» ütleb ta ning toob ka mõne näite.