HÄIRIVAD KAADRID «Mul on pea läbi pekstud!» Tiktokker AlksiTaksi endine kallim lõi mehel otseülekandes pea veriseks

Laupäeva õhtul kella 22 paiku tegi tiktokker AlksiTaksi otseülekannet. Sealt oli näha, et mees viibis tol hetkel koos oma endise kallima Jaanika Põdraga. Ühel hetkel aga läks mehe ja naisel vahel sõneluseks ning hetk hiljem jäi otseülekanne pausile. Mõne aja pärast, kui mees ilmus tagasi pildile, jooksis tal peast verd ning silm oli sinine. Videost paistab, et alguses aitas mehel verist pead tohterdada Jaanika ise.

Mis täpselt otseülekandes juhtus ning miks naine mehele kallale tungis, jääb segaseks. Küll aga on kommentaariumist lugeda, et see pole teps mitte esimene kord.