Muusik Emily J oma südame võitmisest: ütleme nii, et see on nagu online shopping

Emily J tõdeb toimetusele, et ta kirjutas selle loo oma elukogemusest. «Üks asi, mis minu kohta alati kehtib – iga laul, kus ma kaasa teen, on minu kirjutatud või kaaskirjutatud. Ma ei suudaks esitada ainult kellegi teise sõnu, sest tunnen, et need ei tuleks täielikult siirast ja autentsest kohast,» jagas naine. Tema sõnul tunneb ta, et on eelkõige laulukirjutaja ning alles siis artist. «See on positsioon, mis mulle meeldib ja kus tunnen end kõige kodusemalt. Loo «tempo» produtseeris Steven Ilves, kes oli ka Emily esimese singli «annaks (veel)» taga.