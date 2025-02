Sirje Karise suureks kireks on kokkamine: kui me mõnikord koju saame, teen alati midagi head!

Vabariigi Presidendi abikaasa Sirje Karis on paljude organisatsioonide patroon, näiteks Tartu Ülikooli Sihtasutuse ja SOS Lasteküla. Proua Karise sõnul on tal üks asi, mis valmistab väga muret. «Ja see ei ole mitte ainult Eesti laste ja noorte probleem, vaid üle maailma. Meie lapsed on ju ikka tublid ja targad, aga väga suur probleem on vaimne tervis,» tõdes Karis. Tema sõnul on väga palju inimesi, kes tegelevad ennetustööga, kuid siiski ei lähe asi paremuse poole. «Mul on nii kahju nendest noortest,» sõnas ta. «Äkki püüaksime kuidagi kõik ise oma hea sõnaga seda olukorda paremaks teha. Kuulame, mis see laps räägib meile. Võtame selle aja ja istume maha,» andis naine hea soovituse.