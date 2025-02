Inesele meeldib elada ehedat elu: iga hetke ei pea ülemäära ilusana näitama!

Lugu «Viimane piisk» sündis läbi Inese enda märkamiste ja tunnetuste. «Me üha enam nagu liigume natuke selles suunas, et üks osa ihaleb meist veel ilusamat ja perfektsemat. Aga sisimas ma tunnen, et me kõik vajame mingisugust lihtsust ja ühel hetkel enam ei suuda,» avaldas lauljanna ning tõdes, et on seda väga palju meie ümber märganud.