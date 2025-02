Joel Ostrat avameelselt oma abielu purunemisest: olin sel ajal ka liiderlik

Joel Ostrat tõdes taskuhäälingus «Papsid.ee» , et tal oli lapsepõlves raskusi usaldamisega ning on selle iseloomujoone endaga kaasa võtnud ka tänapäevastesse suhetesse ja seda eriti just naistega.

«Näiteks praeguses suhtes ma võitlen retsilt sellega, et usaldada oma kaaslast. Kui ta midagi ütleb, siis ma mõtlen, et oota, kas ta seda ikkagi päriselt mõtleb?» sõnas Joel. «Ja me ei räägi praegu petmisest, vaid mingitest suvalistest asjadest,» tõi ta näiteks. Just praegune suhe on mehe sõnul võtnud lahti mingisuguse haava. «Mul on tunne endal, et see tuleb tugevalt lapsepõlvest,» jagas mees.