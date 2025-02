Tommy Cashi Eesti Laulu võidulugu «Espresso Macchiato» tekitab vägagi vastakaid arvamusi. On neid, kes on solvunud, aga ka neid, kes ei saa mõnede itaallaste meelepahast üldsegi aru. Itaalia koreograaf Paolo Jackson igatahes tantsib loo saatel kogu hingest ja on videosse kaasanud ka oma ema. Vaata videot!