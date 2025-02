Moskoviitide stiil

See on tüüpiline moskoviitide stiil. Tule kohale, anna etendus ja valeta. Niipalju kui suudad. Vene õigeusu kiriku Moskva patriarhaat, on üdini kuritegelik moodustis, allpool peatume sellel ajajoonel, mida organisatsioon toime on pannud lähemalt.

Ja veel üks oluline märkus: meie piiskop Daniel, Moskva hääletoru, muljetas AK-s, et kõike seda, mida Patriarh Kirill on teatanud rahvaste hävitamise kohta, on ta teinud eraisikuna. See on absurd kuubis. Patriarh ei ole kunagi eraisik. Sihukest asja nagu "pühapäevapatriarh" pole olemas. Sama hästi võiks Saksamaa liidukantsler rääkida, et armastab Hitlerit, aga pärast mõmiseda, et teeb seda ainult eraisikuna, mitte liidukantslerina.