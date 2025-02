Stereotüüp, et naised on meestest palju jutukamad, on levinud paljudes kultuurides, kuid USA Arizona ülikooli teadlaste 2007. aasta laialdaselt kajastatud uuring lükkas selle väite ümber, leides, et mehed ja naised räägivad päevas ligikaudu sama palju sõnu – umbes 16 000.