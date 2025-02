PILTUUDIS Uus riik?! Poes müüdaval mustikaämbril olnud apsakas pakub nalja

Facebooki grupis «Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt» jagati klõpsu Selveris müüdavatest kultuurmustikatest. Õigemini pakendil olevast sildist, kuhu on sattunud nalja pakkuv apsakas.

Nimelt on mustikate päritolumaana märgitud sildile Peeru. Tõenäoliselt peaks seal olema siiski Peruu.

«Mitte Peruu, vaid uus riik Peeru!», «Peerumaalt,» naljatatakse kommentaarides. «Saan aru, et Peerumaal on aastaringselt soe, jah?» «Mustikakoogiks käib küll,» tõdeb aga keegi.

Üks aga spekuleerib, et ilmselt karud on juba talveunest ärganud. «Vanasti ju öeldi, et mine karu p***e mustikale.»