«HOMMIKUKS SURNUD» Mõrtsukas muutis ohvri kodu surmalõksuks ja arvas, et on toime pannud täiusliku kuriteo

Õhtu, mis jäi viimaseks

51-aastane professor David Sexton nautis novembriõhtut New Orleansis. Ta veetis aega lähedaste sõprade seltsis, käis teatris ning naasis hilisõhtul koju. Keegi ei osanud aimata, et see jääb tema elu viimaseks ööks.

Õudne leid ja esimesed kahtlusalused

Uurimise käigus selgus, et rünnak algas professori magamistoas. Esmalt pussitati teda voodis, kuid ta suutis siiski ründaja eest põgeneda. Verejäljed näitasid, et ta jooksis läbi koridori välisukse juurde, lootuses pääseda. Kuid uks oli lukus ja selle avamiseks oli vaja võtit – mida seal ei olnud.

See detail pani politsei kahtlustama, et mõrvar oli tegutsenud teadlikult. Sextoni lähedased kinnitasid, et tal oli harjumus koju jõudes uks seestpoolt lukustada ja võtmed ette jätta. See viitas sellele, et ründaja püüdis ohvri teadlikult lõksu.