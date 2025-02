«Aitäh, et mul olemas oled!» Stefan tähistab abikaasaga ilusat sündmust

Stefan postitas sotsiaalmeediasse foto Victoriast, millelt on paista, et paar oli parasjagu koos restoranis Gianni einestamas. «Seitse aastat koos minu imelise naisega, kes teeb mind õnnelikuks ja paremaks inimeseks,» sõnas Stefan foto juurde. «Aitäh, et mul olemas oled!»

Stefan ja Victoria. Foto: Kuvatõmmis Stefani Instagramist

Eurolaulik Stefan Airapetjan ja Victoria Koitsaar abiellusid 26. augustil 2023. Pulmapidu lähedaste ja sõprade seltsis peeti Tallinna lähistel Siidrifarmis.

«Vici on võetud!» teatas laulja Stefan 2022. aasta oktoobris. Kohe nentis paar, et pulmadega kaua ei oodata. 28. detsembril tervitasid nad esiklast Mayat. «Minust on saanud PAPS! Uskumatu!» teatas Stefan rõõmsalt ühismeedias.

2023. aasta märtsis Raadio Star FMi hommikuprogrammis külas käinud laulja kergitas pulmaplaanidelt saladuseloori. «Algselt me mõtlesime, et ei tee suurt pulma, teeme väiksed pulmad,» avaldas eurolaulik raadioeetris. Küsimusele, kas pulmakülalisi tuleb ka Armeeniast, vastas muusik: «Muidugi! Ma kahjuks kõiki kutsuda ei saa, aga kõik minu pereliikmed, kes saavad tulla, on oodatud. Keda ma väga tahaks näha seal, on minu vanaema, kes tuleb koos minu nõoga.» Ühtlasi avaldas Stefan, et pulmas järgitakse ka Armeenia traditsioone.

Victoria ning Stefan kohtusid esimest korda 2018. aastal. Annele & Stiilile antud intervjuus jagasid nad, et kohtusid laeval Victoria, kuhu Stefan oli esinema ning naine tantsima kutsutud. Nädal aega koos laeval olemist sütitas noortes suure armuleegi.