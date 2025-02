Riigikogu liige Ester Karuse ootab teist last, kes peaks ilmavalgust nägema suve lõpus. «Rasedus on möödunud ilusti, alguses küll kimbutas mind hommikune väsimus, aga see on nüüdseks pigem möödas,» ütleb Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige.