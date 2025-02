PÄEVAHOROSKOOP 21. veebruar: Pulbitsev energia sunnib Vähki tegutsema, Kaladel teeb fantaseerimine olemise rõõmsaks

JÄÄR

Kunagi maha vaikitud probleemid on tegelikult siiski olemas. Ei jää üle muud, kui need selgeks rääkimise teel lahendada.



SÕNN

Sinu keha vajab liikumist. Juhul, kui sa pole viimasel ajal regulaarselt trenni teinud, võiksid tasapisi oma füüsilist aktiivsust suurendada.



KAKSIKUD

Merkuuri ja Jupiteri kvadraadi mõjul on sinu mõttetegevus eriti lennukas. Suuga teed suure linna, aga kuidas on tegudega?



VÄHK

Energia on sinus pulbitsemas, see sunnib sind tegutsema. Hea meelega täidad kohustusi, mis on mingil viisil lähedastega seotud.



LÕVI

Kohe näha, et nädalalõpp läheneb – kired möllavad, tunded on kuumad. Karta on, et ootad teiselt rohkem, kui ise vaevud vastu andma.



NEITSI

Võid igapäevaste asjaajamiste käigus tutvuda kellegagi, kes paneb sinu südame kiiremini põksuma. Õhus on romantilisi võnkeid.

KAALUD

Sa ei pruugi inimeste iseloomust esmapilgul õiget sotti saada. Kui keegi hakkab sulle meeldima, vaatad tema puudustest mööda.



SKORPION

Võid olla ülimalt hoolitsev ja lähedaste nunnutamisega liiale minna. Kipud ka teiste inimeste ülesandeid enda õlule võtma.



AMBUR

Tahad tähelepanu pöörata nii armsatele sõpradele kui ka pereliikmetele. Tunned ehk süüd, et sul pole nende jaoks piisavalt aega.

KALJUKITS

Sulle jäävad poodides silma asjad, mis on ilusad, ent mitte just kuigi praktilised. Ostad pigem elamusi kui asju: need loovad rohkem rõõmu.



VEEVALAJA

Küllap ootad tähelepanu, vajad, et sind kiidetaks. Romantilised sõnad ja hellitused panevad südame kiiresti sulama.

KALAD

Eelistad olla omaette, elada pigem unistuste maailmas kui tegelikkuses. Fantaseerimine teeb sul olemise rõõmsaks.