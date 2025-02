«Pärast kaotust rusikatega ei vehita!» Kulturist Argo Ader avaldab taskuhäälingus, mida arvab Andrei Zevakini ettepanekust Tommy Cashiga kakelda

Möödunud nädalavahetusel tegi Eesti Laulul superfinalist Andrei Zevakin kaasvõistleja Tommy Cashile kummalise pakkumise ning kutsus konkursi võitja endaga poksiringi kaklema. Poliitiku Mihhail Kõlvarti taskuhäälingus «Võim ja vägi» võeti külalise Argo Aderiga teema arutluse alla.

«Ma arvan, et see oli tal mingi sõnakõlks, et olla kuidagi nähtav Tommy Cashi kõrval, sest tegelikult oli kaotus ju ilmselge,» avaldab kulturist arvamust.