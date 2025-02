JÄÄBKI EUROVISIOONILE MINEMATA? Itaalia tarbijakaitse on teinud Eurovisiooni korraldavale organisatsioonile apellatsioonkaebuse: see riivab ühte riiki ja tervet kogukonda!

Ennustuskontorid on rääkinud, et Tommy Cash võidab, ja keegi ei vaidle vastu.​

Kuigi Eesti eurolugu «Espresso Macchiato» lööb Itaalia muusikaedetabelites laineid, leidub siiski palju itaallasi, kes tunnevad, et Tommy Cashi võidulugu on solvav ning see ei sobi Eurovisioonile.

«Kas on kohane kaasata Eurovisioonile lugu, mis riivab ühte riiki ja tervet kogukonda ning millega on oht edastada ebaõigeid sõnumeid, mis kahjustavad rahvuse ja selle elanike mainet,» seisab Itaalia tarbijakaitse kaebuses.​