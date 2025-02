VIDEO «Mu vanemad vaatavad iga aasta seda, aga see on siuke ****!» Internetis lööb laineid üheksa aastat vana video Tommy Cashist, kus ta paljastab, mida arvab Eurovisioonist

Möödunud nädalavahetusel krooniti Unibet Arenal toimunud Eesti Laulu võitjaks Tommy Cash, kes sõidab maikuus Šveitsis toimuvale Eurovisioonile Eestit esindama. Pärast võitu on teda saatnud kümned uudised iga päev, lisaks on hakatud tuhlama mehe minevikus. Niisiis on läinud viraalseks üheksa aastat vana video, kus räppar annab mõista, et tema arvates on Eurovisioon saast.

«See on selline õudus,» sõnab muusik naerdes.