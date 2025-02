TEED TIKTOKIS LAIVI TÖÖAJAL?! Tööinspektsiooni tehtud väidetav kaebus viis Loositädi endast välja: mingu metsa, tulgu kasvõi k****i siia!

TikTokis ringlev videosalvestus Hanna-Liisa Kalinina ehk Loositädi live-videost, kus viimane räägib sellest, kuidas on väidetavalt tööinspektsioonil hambus. ​Seda justkui seetõttu, et kirbukas töötades töö ajal TikTokis laivi teeb ja ka ropendab. «Tööinspektsioon tõmbas Loositädi bossile kõned peale,» seisab kõnealuse video juures.

«Ühesõnaga keegi jälle kaebas tööinspektsiooni, helistasid ülemusele just, et mina siin laivi teha ei tohi,» räägib Loositädi ärritunult enda sadadele vaatajatele. Taamal kostuvad hääled arutavad, et probleemiks on töö ajal tehtavad laivid. «Hea küll, aga kui ta nüüd läheb kuhugi mujale tegema, siis kas ta seal võib teha või?» arutavad nad. «Hannale ei ole keegi helistanud, mina ei saa sellest aru...»