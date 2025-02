Näitleja Priit Loog avastas peale lapse sündi uue kire: sealt see lumepall veerema hakkas

Hiljuti avas Priit Loog juba oma teise fotonäituse «Kahe suve vahel». Loog sõnas, et fotograafia pisik on istunud temas juba päris kaua. «Sellise suure hoo ja kirega ma läksin sellele teemale peale umbes seitse aastat tagasi ja see sai alguse minu lapse sünnist, keda ma otsustasin kuidagi paremini fotografeerida või natuke pühenduda rohkem kui lihtsalt telefoniga klõpsida ja natukese aja pärast oli see kaamera suunatud juba igale poole mujale kui selle lapse poole,» avaldas Priit. «Sealt see lumepall hakkas veerema.»