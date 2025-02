«See oli meie pere jaoks alandav ja traumeeriv!» Pärnumaa naise matusetalitust viis läbi purjus Airi Allvee

«Läksime surnuaeda rahu saama, oma ema ja memme korralikult ära saatma. Aga sellest tuli välja mingi farss, mis on ennekuulmatu,» räägib Kaja sellest, kuidas ärasaatmisele laulma palutud muusik Airi Allvee purjuspäi kohale ilmus. Nüüd tunnistab muusik, et see on elu kõige kahetsusväärsem juhtum. «Oleks ju võinud lihtsalt helistada ja ausalt öelda, et olen liiga palju joonud ja ei saa hakkama... Miks ma seda ei teinud?» küsib ta iseendalt.