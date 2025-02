FÄNN VÕI MITTE? Käärijä võttis sotsiaalmeedias jõuliselt sõna tänavuse Soome euroloo teemal

Tänavu sõidab Soomet Eurovisioonile esindama Erika Vikman looga «Ich komme». Paljudel inimestel on laulu suhtes aga negatiivsed tunded. Nüüd otsustas oma sõna sekka öelda ka möödunud aasta võitja Käärijä, kirjutab Ilta-Sanomat . Nimelt avaldas muusik oma Instagrami kontol, et tavaliselt talle ei meeldi selliseid avaldusi teha, kuid nüüd ta lihtsalt ei saa vaiki olla.

««​Ich komme» on täiesti geniaalne,» leiab Käärijä. «See on hämmastav, kurat küll, kuidas inimesed säutsuvad... Väike seks siin ja seal ning natuke piitsaga vehkimist.» Mees tõdes, et mõnikord tunneb ta end maailmas toimuvale mõeldes nagu tulnukas. «Inimesed on rumalad, mõnikord muutuvad nad emotsionaalseks,» avaldas Käärijä Instagramis ning täiustas oma mõtteavaldust ka vandesõnadega.