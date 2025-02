VÕRDLE VIDEOID Kas see on lubatud? Patendiekspert kommenteerib Tommy Cashi «Espresso Macchiato» muusikavideot

Kui Tommy Cashi laupäevast live-esinemist praegu üldse YouTube'is võimalik vaadata pole, siis vähemalt saavad fännid agaralt vaadata tema paar kuud tagasi üleslaetud muusikavideot, mis on äärmiselt sarnane Andy Warholi 80ndatel tehtud kunstitükiga. Kas taoline järgitegemine on üldse lubatud või on Eesti eurolaulik sattunud pahandusse? «Selles on palju kattuvusi, kuid ei saa praegu väita, et tegemist oleks autoriõiguse rikkumisega,» kommenteerib patendivolinik Almar Sehver.