Sisulooja Sidni Tomsonile meeldis lapsena igasugu asju varastada: õnneks need ajad on minevikus!

Sidni avaldas videos paar lustakat lugu oma lapsepõlvest. Sisulooja tõdes, et ta oli lapsena varas ja kohe isegi päris suur varas. Näiteks avaldas Tomson ühe loo sellest ajast, kui ta elas Eestis ning käis veel Pärnus koolis. Naine meenutas, et tihtilugu, kui koolitunnis said õpetajatel kriidid otsa, millega tahvli peale kirjutada, saadeti mõni õpilane neid tooma. Ühel hetkel hakkas ka Sidni käima õpetaja heaks kriite toomas. «Ja üks hetk ma avastasin, et nad annavad neid nii lihtsalt, ma isegi ei pea õpetaja jaoks neid küsima. Ma võin neid lihtsalt endale küsida,» avaldas naine. «Nii ma hakkasingi siis käima vahepeal, mitte väga tihti, sest ma olin tark varas, kriite küsimas, ja siis ma panin need taskusse ja läksin koju.»