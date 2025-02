Kummardus kangelastele! Tänavune Oscarite tseremoonia avaldab austust tulest räsitud Los Angelesele

Oscarite gala korraldajad on avaldanud uusi üksikasju tänavuse auhinnatseremoonia kohta. Eriline austusavaldus tehakse Los Angelese linnale, mis on hiljuti kannatanud ulatuslikes maastikupõlengutes. Lisaks sellele on sisse viidud mitmeid muudatusi ürituse formaadis.