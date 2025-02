VIDEO Elon Musk sai märkimisväärse võidu – juurdepääsu USA tundlikule teabele

Kuid kohtunik märkis ka, et on skeptiline Muski ja tema volituste kohta DOGEis. Muski ja DOGE'i juurdepääs rangelt valvatud valitsuse andmetele, sealhulgas tundlikule teabele, mida on kogutud Ameerika Ühendriikide kodanike kohta ja kodanikelt, on muutunud võitlusväljaks Trumpi administratsiooni föderaalse bürokraatia ümberkujundamise püüdluste vastu.