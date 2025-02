Maatüki maha müünud meest tabas tuludeklaratsiooni täites halb üllatus: tuleb veel üle 1000 euro lisaks maksta

Mart (nimi muudetud, toimetusele teada) sai eelmisel aastal oma emalt kingiks tükikese maad, mille ta maha müüs plaaniga kasutada saadavat tulu oma korteri sissemaksuks. «Ema soovis n-ö oma elu alustamise stardirahaks seda anda,» ütleb mees. Mart soovis müügitehingut tehes kohe ka tulumaksu ära maksta, et hiljem ei oleks vaja sellega enam tegeleda. «​Helistasin nõu küsimiseks Maksu- ja Tolliametisse, et asi saaks korrektselt tehtud. Maksuametist öeldi, et ainult tulumaks võetakse maha. Maksin tehingu pealt 20 protsenti tulumaksu ehk 2400 eurot,» räägib ta.

Kui mees aga tuludeklaratsiooni täitma hakkas, tabas teda üllatus – selgus, et lisaks tulumaksule arvatakse maha veel 1400 eurot. «Helistasin Maksu- ja Tolliametisse, et aru pärida, miks selline summa. Sain vastuse, et minu maksuvaba tulu ületas limiidi ja et ma oleks pidanud tegema tööandjale avalduse, kus tööandja pidanuks maksuvaba tulu vähendama. Ühesõnaga, ma oleks pidanud tööandjat teavitama,» räägib Mart, kes ei mõista, kuidas oleks ta pidanud seda kõike teadma.