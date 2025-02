«MÄRKAME ABIVAJAJAID!» Kümned autod voorisid mööda tänaval maha kukkunud õhukeselt riides naisest

«Vahet pole, kas inimene on purjus või kaine, mööda kõndida on väga inetu. Suur kummardus, kes abistas. Me võime kõik sattuda sellisesse olukorda, aga abi pakkumine ei võta tükki küljest ära. Hoidke teineteist ja olge hoitud!» ütleb kolmas.​

«Mitte alati ei ole inimene, kes käitub nagu oleks purjus, tegelikult purjus. Ta võib olla diabeetik. Ülimadala veresuhkruga inimene võib näida nagu oleks joobes, aga tegelikult on eluohtlikus seisundis. Ja suust tulev atsetoonilõhn ei tähenda, et toksikomaan, vaid ülimadalat veresuhkrut,​» juhitakse tähelepanu abivajaja võimalikule terviseprobleemile.

«Nii mõnigi on ütelnud, et «ahh ta purjus, ei hakka mina sellist aitama!» Olen küll ja küll napsutajaid istuma aidanud ja ka koju viinud. Suvel pole õnneks seda ohtu, et inimene kuhugi ära külmub, aga talvel jätta abivajaja sedasi vedelema on küll nõme. Tubli, et märkasite ja aitasite.»