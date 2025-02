ELU25 Juku-Kalle Raid: "...noh nüüd siis saab nalja. Iga teiba otsa lööme mõisniku!"

Ning üldiselt on ka teada, et saarlased kippusid heal meelel pooldama bolševistlikke ideid. Loosung "Rahu, leiba ja maad" ning teadmatus, milline on bolševike režiim tegelikult, kujundas paljudest neist punamõtteviisile kaldujad. Ei maksa ka unustada, et Vene terroristliku karistusorgani loomise juures toimetas koos Feliks Džerzinskiga ka Saaremaalt pärit Viktor Kingissepp.