Möödunud nädalavahetusel Eesti Laulu võistlusel neljanda koha saanud Janek on müüki paisanud klaaskasti, mille sees teda Unibet Arena laval näha võis. «Paaris kohas on isegi mu sõrmejäljed veel alles,» ütleb muusik ja lisab, et mõned pakkumised on juba tulnud.